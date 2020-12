Dziś już mało kto pamięta, ale prezydent François Hollande chciał prowadzić lewicową politykę. Kiedy w wyborach 2012 r. pokonał Nicolasa Sarkozy’ego, zdołał doprowadzić m.in. do podwyżki podatku od dywidendy. I to zasadniczej – z 15 do 46 proc. Hollande ostatecznie poniósł porażkę – uginając się pod presją opinii publicznej, odchodził od lewicowej polityki, a w końcu zrezygnował nawet z ubiegania się o drugą kadencję. Jednak danina przez parę lat obowiązywała; co więcej – obejmowała aż 75 proc. francuskich firm. Ten fakt dał Matrayowi okazję do zmierzenia, czy faktycznie niższy podatek od dywidendy pomaga w zwiększeniu inwestycji.