Wiadomości o szczepionce przeciw Covid-19, dobre dane z gospodarki USA za listopad i sugestia Trumpa w kwestii „pokojowego” przekazania władzy okazały się dobrym pretekstem do rynkowego optymizmu. Inwestorzy wierzą w szybki powrót do normalności. Indeks Nasdaq100 jest zaledwie 3% poniżej historycznych szczytów. W listopadzie indeksy z krajów południa Europy zyskały już po ok. 30%, podobnie jak notowania ropy naftowej, a przecież niedawno kraje OPEC szukały sposobów na zmniejszenie wydobycia, aby ratować ropę przed tąpnięciem cen.

- Reakcja rynków giełdowych na informacje o szczepionce wydaje się przesadna – mówi w rozmowie z MarketNews24 Maciej Leściorz, ekspert CMC Markets. – Wzrosty indeksów wywołał przede wszystkim napływ kapitału spekulacyjnego, ale inwestorzy instytucjonalni też się do tego przyczynili.

Ten optymizm dotarł także na warszawską giełdę., Dotyczył zwłaszcza największych spółek tworzących indeks WIG20 (w którym największy udział mają CD Projekt i Allegro).

- W tym wzrostowym ruchu na GPW uczestniczył ten sam kapitał zagraniczny, co na zachodnich parkietach. Dla notowań WIG20 jest on kluczowy i w 60 proc. odpowiada za obroty na tym indeksie – wyjaśnia ekspert CMC Markets.

Przy tak potężnej fali optymizmu na rynkach finansowych w listopadzie może zabraknąć przesłanek, które utrzymałyby indeksy giełdowe w rosnącym trendzie przez kolejne tygodnie. Zwłaszcza w grudniu, który dla giełdowych inwestorów był tradycyjnie miesiącem „rajdu św. Mikołaja”, jak nazywa się giełdowe zwyżki notowań na koniec roku. Wtedy to duzi inwestorzy porządkują swoje portfele inwestycyjne lub szukają sposobów na optymalizację podatkową, co pomaga notowaniom akcji.

- Teraz nadzieje na pozytywne efekty rajdu św. Mikołaja będą bardzo zależne od wprowadzania kolejnego, wielkiego pakietu pomocy finansowej dla amerykańskiej gospodarki, od tego jak szybko i kiedy dogadają się w tej sprawie Demokraci i Republikanie – komentuje M. Leściorz. – Jeżeli skutkiem kompromisu będzie mniejsza pomoc finansowa niż początkowo domagali się Demokraci, reakcja inwestorów giełdowych może być sceptyczna i św. Mikołaj zostanie odesłany do domu.