Na Comex w Nowym Jorku miedź traci za to 0,21 proc. do 3,0560 USD za funt.

Sprzedaż detaliczna w Chinach w sierpniu wzrosła po raz pierwszy w tym roku, o 0,5 proc., a produkcja przemysłu zwyżkowała w ub. miesiącu o 5,6 proc. wobec prognoz rynkowych +5,1 proc.

Analitycy Australia & New Zealand Banking Group Ltd. podwyższyli swoje prognozy wzrostu PKB Chin w tym roku do 2,1 proc. z 1,8 proc.

"Najnowsze dane z Chin sygnalizują wystarczającą płynność na rynku, która napędza ożywienie gospodarcze - to wspiera ceny miedzi" - piszą w nocie analitycy Shanghai Metals Market.

Eksperci dodają jednak, że rosnące napięcia w handlu Chin z USA mogą jednak ograniczać wzrosty cen miedzi.

Kwestie handlowe nadal się pogarszają, a Światowa Organizacja Handlu orzekła, że Stany Zjednoczone naruszyły międzynarodowe regulację nakładając cła na ponad 234 mld USD chińskiego eksportu.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 34 USD do 6.762,00 USD za tonę.