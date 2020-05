Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 32,14 USD, po zwyżce ceny o 0,56 proc.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 34,94 USD za baryłkę, wyżej o 0,84 proc.

Analitycy zwracają uwagę, że rynki ropy wyglądają obecnie znacznie lepiej niż jeszcze miesiąc temu, bo producenci surowca z krajów OPEC+, USA i inni dostawcy ropy ograniczają swoją produkcję ropy.

W maju cena ropy w USA wzrosła o prawie 70 proc., ponieważ podaż surowca i popyt na ropę zaczęły się równoważyć.

Analitycy Citigroup Inc. prognozują nawet, że notowana jeszcze na globalnych rynkach ropy nadwyżka surowca może w III kwartale przejść w deficyt ropy.

Zużycie ropy w Chinach, drugiej największej gospodarce na świecie, powróciło już prawie do normy - do ok. 13 mln baryłek dziennie wobec 13,4 mln b/d w maju 2019 r. i 13,7 mln b/d w XII ub. roku.

Na świecie rośnie też mocno zapotrzebowanie na benzynę, bo osoby dojeżdżające do pracy unikają transportu publicznego - ze względu na obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Do tego gwałtownie wzrosły dostawy żywności i innych artykułów do domów przez firmy kurierskie - z powodu epidemii koronawirusa i unikania przez mieszkańców dużych skupisk wolą oni zamawiać zakupy wprost do swoich domów.

"Jestem trochę zaskoczony tym, jak szybko ceny ropy wróciły do wyższych poziomów po załamaniu w ub. miesiącu" - mówi Vivek Dhar, analityk rynków towarowych w Commonwealth Bank of Australia.

"Ceny ropy mogą pozostać na zbliżonych do obecnych poziomach w następnym miesiącu lub nieznacznie wzrosną, jeśli zapasy ropy na świecie zaczną spadać" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI w Nowym Jorku w dostawach na VII zdrożała o 1 proc., a w dostawach na VI - które wygasły we wtorek - zyskała 2,1 proc.