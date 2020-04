Systematycznie taniejąca ropa, głębokie cięcia w cennikach krajowych producentów paliw oraz dużo niższy popyt na nie spowodowały, że po ponad czteroletniej przerwie ogólnopolska cena benzyny 95 powróciła do poziomu poniżej 4 zł za litr - napisał w środę e-petrol.pl.

Portal przypomniał, że litr benzyny 95 kosztował średnio 3,99 zł w lutym 2016 r.

Tak jest również dzisiaj, kiedy jej cena w ciągu ostatnich kilku dni obniżyła się o 3 grosze. O 2 grosze potaniała także benzyna 98, oferowana na stacjach przeciętnie po 4,39 zł za litr - zauważył portal.

Według wyliczeń e-petrol.pl, w porównaniu do poprzedniego tygodnia najbardziej - o 6 groszy - spadła cena oleju napędowego, sprzedawanego średnio po 4,11 zł za litr, w przypadku autogazu obniżka wyniosła 4 grosze, a jego średnia cena to dziś 1,79 zł - tyle samo ile we wrześniu 2015 r.

Portal zauważa jednocześnie, że w połowie województw średnia cena benzyny 95 nadal przekracza poziom 4 zł a litr, a najwięcej kosztuje w województwie zachodniopomorskim - 4,16 zł za litr. W regionie tym e-petrol.pl notuje także najwyższe ceny benzyny 98, oleju napędowego i autogazu.