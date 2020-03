Ok. godz. 16 w czwartek indeks WIG tracił w stosunku do otwarcia ok. 10,7 proc. Skupiający największe spółki indeks WIG20 notował jeszcze większy spadek - o ponad 11,5 proc.

Spośród największych spółek, notowanych na GPW ponad 20 proc. spadek zanotowała CCC. W okolicach 15-16 proc. traciły takie spółki jak Alior Bank, Pekao czy PGE. KHGM tracił prawie 13 proc., a bank PKO BP ponad 10,5 proc.

Najmniej spośród spółek z udziałem Skarbu Państwa wchodzących do WIG20 spadały PKN Orlen - o niecałe 6 proc., oraz Lotos - o niecałe 8 proc.