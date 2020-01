Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje - to już 12. dzień zniżek - rynki miedzi nie widziały do tej pory tak długiej serii spadków cen tego metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych traci 0,7 proc. do 5.601,00 USD za tonę - podają maklerzy.