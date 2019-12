W relacji rok do roku inflacja:

• po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej;

• tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,1 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej.

W listopadzie 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 2,6 proc. rdr (o 0,1 pkt. wobec października 2019 r.).

"Do wyższej inflacji CPI przyczynił się dalszy wzrost cen usług (do 5,1 proc. r/r wobec 4,6 proc. w październiku 2019 r.; efekt bazy w grupie łączność i wzrost cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej) oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 6,5 proc. r/r wobec 6,1 proc. w październiku 2019 r.; głównie dalszy wzrost cen mięsa wieprzowego i wędlin związany z epidemią ASF w Chinach). W przeciwnym kierunku oddziaływała kontynuacja spadku dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (do -5,4 proc. r/r wobec -4,8 proc. w październiku 2019 r.; statystyczny efekt bazy)" - napisał NBP.