Istotny wpływ na końcowy wynik wyborów będzie miał udział taktycznego głosowania Brytyjczyków. Dla przypomnienia taktyczne głosowanie wyborców to sytuacja w krajach z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, gdzie głosujący wiedzą, że nie zawsze opłaca się głosować na wybranego przez siebie kandydata z danej partii, ponieważ w praktyce nie ma on szans na zwycięstwo w tym okręgu. Wyborcom korzystniej jest zagłosować taktycznie, czyli na kandydata z partii konkurencyjnej, by uniemożliwić wygraną głównemu przeciwnikowi. W tym roku w Wielkiej Brytanii udział taktycznego głosowania będzie rekordowy i może tak zagłosować ponad 20% Brytyjczyków.



Na parze GBP/PLN funt zdecydowanie przebił opór w strefie 5,05-5,07. To wyraźny sygnał siły. Po ewentualnej korekcie możliwy jest dalszy zdecydowany rajd w górę. Co prawda można zaryzykować stwierdzenie, że zwycięstwo Partii Konserwatywnej jest już w znacznej mierze zdyskontowane przez rynek, ale dobra atmosfera mogłaby się utrzymywać, w tym dotycząca postępujących negocjacji z Unią Europejską w trakcie okresu przejściowego. 67% najskuteczniejszych klientów działających w CMC Markets ma otwarte pozycje na wzrost GBP/PLN.

W relacji do USD funt dotarł do 1,3200 z perspektywą dalszych wzrostów w kierunku 1,3500 w nadchodzących dniach. Solidne wsparcie znajduje się przy 1,3020. Jeżeli poziom ten zostanie przełamany, możliwy będzie powrót do 1,2760. 55% najskuteczniejszych klientów działających w CMC Markets ma otwarte pozycje na wzrost GBP/USD.



Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8470 na parze EUR/GBP to istnieje ryzyko dalszych spadków w kierunku 0,8350. Możliwy jest krótki ruch w okolice 0,8570, jednak tendencja pozostaje spadkowa. 69% najskuteczniejszych klientów działających w CMC Markets ma otwarte pozycje na wzrost EUR/GBP.



Dzisiaj ponadto warto zwrócić uwagę na różne odczyty danych ekonomicznych. O godzinie 11:00 poznamy kondycję unijnej produkcji przemysłowej. O godzinie 12:00 IPSOS poda główny indeks nastroju konsumentów w Polsce. O godzinie 13:45 poznamy decyzję EBC dotyczącą stóp procentowych. Nie oczekuje się żadnych zmian, ale rynek jak zwykle będzie czekał na wystąpienia i komentarze dotyczące działań stymulacyjnych. O godzinie 14:30 spłyną dane o tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Później pozostanie już obserwować rynki akcji w USA i czekać na wyniki w Wielkiej Brytanii.