Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,20 proc. i wyniósł 28.121,61 pkt.

S&P 500 zyskał 0,22 proc. i wyniósł 3.140,50 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,18 proc., do 8.647,93 pkt.

Notowania Hewlett Packard spadały 8,5 proc. po tym, jak spółka podała, że jej przychody kwartalne wyniosły 7,2 mld USD wobec oczekiwanych 7,42 mld USD.

Akcje Best Buy szły w górę o 8 proc. - detalista sprzętu elektronicznego podniósł prognozę sprzedażpsav_speclinkareay porównywalnej w roku fiskalnym.

Dick's Sporting Goods rósł 17,5 proc. - spółka podniosła prognozę zysku na akcje w roku fiskalnym.

Notowania detalisty Dollar Tree zniżkowały 16 proc. po tym, jak spółka obniżyła prognozę zysku na akcję w roku fiskalnym.

Akcje chińskiego giganta branży e-commerce Alibaba wzrosły o 6,6 proc. na zakończenie handlu na giełdzie w Hongkongu (HKSE). Cena akcji wzrosła do 187,6 dolarów HK, powyżej ceny IPO ustalonej na poziomie 176 dolarów hongkońskich (ok. 22,5 USD). Alibaba zebrał podczas IPO ok. 11 mld USD.

Emirat Abu Zabi planuje zainwestować ok. 1,5 miliarda USD w pierwszą ofertę publiczną (IPO) saudyjskiego koncernu naftowego Aramco – podała agencja Bloomberga, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Inwestorzy są ostrożni po nowych doniesieniach na temat postępów w negocjacjach USA-Chiny.

"Analizujemy wszystkie pozytywne informacje dotyczące negocjacji handlowych ze zdrową dozą sceptycyzmu, biorąc pod uwagę jak długo wojna handlowa już trwa. Wygląda na to, że jakikolwiek postęp w negocjacjach handlowych może być kontrowany przez eskalacje napięcia wokół Hongkongu" - powiedział strateg Rabobanku Richard McGuire.

We wtorek odbyły się rozmowy telefoniczne strony amerykańskiej i chińskiej, a przedstawiciele USA i Chin zgodzili się na dalsze negocjacje w sprawie umowy I fazy. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało w komunikacie, że wicepremier Chin Liu He, przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin omówili we wtorek najważniejsze sporne kwestie i pozostaną "w dalszym kontakcie".

W poniedziałek Chiny zapowiedziały podwyższenie kar za kradzież własności intelektualnej. Analitycy i eksperci nie przyjęli tych wiadomości z wielkim entuzjazmem.

"Chiny i Stany Zjednoczone rozmawiały na temat szczegółów dotyczących negocjacji handlowych, co jest po prostu sposobem na powiedzenie, że obie strony wykonały pracę administracyjną” - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg ds. Makr w Nordea Asset Management.

Chińskie władze utworzyły centrum zarządzania kryzysem politycznym w Hongkongu w willi położonej niedaleko granicy, po stronie Chin kontynentalnych, gdzie spotykają się z hongkońskimi urzędnikami – podała we wtorek agencja Reutera, cytując anonimowe źródła.

Szefowa władz Hongkongu Carrie Lam przyznała we wtorek, że druzgocąca porażka obozu prorządowego w niedzielnych wyborach lokalnych świadczy o niezadowoleniu społeczeństwa z jej gabinetu. Powtórzyła jednak, że nie rozważa ustępstw wobec protestujących.

Opozycja demokratyczna zdobyła ogółem prawie 90 proc. z 452 dostępnych mandatów i przejęła większość miejsc w radach 17 z 18 dzielnic Hongkongu.

Ambasador USA w Pekinie Terry Branstad został wezwany do MSZ Chin, gdzie przekazano mu protest przeciwko przyjęciu przez Kongres USA ustawy wspierającej protesty w Hongkongu – podał we wtorek chiński resort, oceniając tę ustawę jako ingerencję w sprawy ChRL.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 125,5 pkt. wobec 126,1 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 125,9 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Oczekiwano 127 pkt. To czwarty z rzędu spadek zaufania wśród konsumentów z USA.

Lepiej dla inwestorów wygląda sytuacja na amerykańskim rynku nieruchomości. Sprzedaż nowych domów w USA w październiku wyniosła 733 tys. w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 705 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 701 tys., po korekcie z 738 tys. Ostatnie dwa miesiące przyniosły najwyższe wyniki od 12 lat.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł we wrześniu o 2,1 proc. rdr i wyniósł 218,27 pkt. Oczekiwano 2,01 pkt.

Prezes Fedu Jerome Powell wyraził przekonanie, że Fed jest w stanie podtrzymać rekordową ekspansję gospodarczą w USA. Dodał, że stopy procentowe w USA są na odpowiednim poziomie.