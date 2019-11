Wg Przemysława Gdańskiego europejski sektor bankowy jest obciążony bardziej niż konkurencja po drugiej stronie Atlantyku. - Wystarczy spojrzeć na poziomy zwrotu na kapitale i wyceny banków amerykańskich. To pozawala im na budowanie trwalszej przewagi konkurencyjnej, co powinno skłonić regulatorów na rynku europejskim do refleksji.