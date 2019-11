Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 57,76 USD, po zwyżce ceny o 0,07 proc.

Ropa Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 63,28 USD za baryłkę, niżej o 0,03 proc.

Inwestorzy analizują doniesienia o rozmowach handlowych USA-Chiny i z optymizmem czekają na finał negocjacji.

Podczas weekendu negocjatorzy w Waszyngtonu i Pekinu odbyli "konstruktywne dyskusje" podczas rozmów telefonicznych, aby rozwiązać podstawowe obawy każdej ze stron przed podpisaniem I fazy umowy handlowej.

Wicepremier Chin Liu He, główny chiński negocjator, rozmawiał z sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem i przedstawicielem handlowym Robertem Lighthizerem - poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu.

"Jest całkiem jasne, że strona popytowa na rynku paliw jest kluczowa, a na nastroje wyraźnie wpływa to, co jest związane z umową handlową" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynków towarowych w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

"Porozumienie, które w najlepszym przypadku spowoduje wstrzymanie wprowadzania dalszych ceł, będzie postrzegane na rynkach jako pozytywne" - dodaje.

Ropa w USA na NYMEX zyskała podczas poprzedniej sesji 1,7 proc.