"Nic nie zapowiada zmiany stóp procentowych i może tak się zdarzyć, że do końca tej kadencji Rada stóp nie zmieni. One są takie, jakie powinny być" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Nie ma podstaw do obniżek, nie ma podstaw do podwyżek. […] Nie musimy stosować niekonwencjonalnych metod, bo mamy wciąż to konserwatywne narzędzie w postaci stóp procentowych i go nie używamy" - dodał szef banku centralnego.

W ostatnich miesiącach Glapiński mówił, że możliwy jest scenariusz, w którym obecna Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca swojej kadencji (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).