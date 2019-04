Przede wszystkim relacja z Klientem

Konto osobiste to podstawa oferty każdego banku i klucz do budowy relacji z Klientem. Flagowym produktem, stanowiącym kwintesencję strategii Getin Banku, jest wprowadzone w październiku 2017 roku konto „Proste Zasady”, które spotkało się już z uznaniem prawie 250 tys. Klientów. Również rachunki oszczędnościowe „Bonus za aktywność” i „Na nowe środki” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Od miesięcy systematycznie plasują się w czołówkach rankingów, będąc jednymi z najlepiej oprocentowanych rachunków na rynku. Istotna jest też elastyczność i dostępność produktów dla różnych grup Klientów. Dlatego w ostatnim czasie Bank odświeżył ofertę „Darmowego Kredytu Gotówkowego”, zwiększając kwotę pożyczki do 4 000 zł z prostą i równą ratą rozłożoną na 10 miesięcy.

Wzrost zaufania do Getin Banku widoczny jest z miesiąca na miesiąc. Potwierdzają to liczne nagrody, przyznawane przez najważniejsze jury, czyli Klientów. Na przestrzeni ostatnich lat Getin Bank znalazł się wielokrotnie m.in. na podium rankingu „Przyjazny Bank” Newsweeka - jednej z najważniejszych ocen jakości obsługi bankowej w Polsce. Bank został również wyróżniony tytułem „Banku docenianego przez Klientów" w badaniu prowadzonym przez Monitor Satysfakcji Indywidualnych Klientów Banków. Najnowsze osiągnięcie to 3 miejsce na podium prestiżowego rankingu „Złoty Bankier” w kategorii „Złoty Bank 2019 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. To największe wyróżnienie na rynku bankowym, przyznawane przez Klientów i ekspertów z branży. Nagradzane są tu banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz najbardziej innowacyjne produkty i usługi. Getin Bank znalazł się wśród liderów rankingu Złoty Bank już trzeci raz z rzędu. Wszystkie te wyróżnienia to dawka motywacji do wdrażania kolejnych usprawnień i udoskonalania usług. Jeszcze w tym roku Bank planuje wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej i internetowej. Wielokanałowość obsługi jest dziś niezwykle ważna, a urządzenia mobilne i szybkość dostępu to niezaprzeczalnie przyszłość bankowości.

Łatwość bankowania na prostych zasadach

Dojrzałość cyfrowa Polaków rośnie w ekspresowym tempie. Jest to związane m.in. ze zmianą pokoleniową, na której potrzeby Banki muszą szybko odpowiedzieć. Znaczna część Klientów woli bankować bez odwiedzania standardowej placówki. Dlatego bankowość elektroniczna, a szczególnie mobilna, jest na liście priorytetów Getin Banku. Usługi i produkty, które Bank dziś udostępnia, projektowane są z myślą o Klientach „mobile only”. Chodzi o to, żeby z poziomu aplikacji zapewnić dostęp do tego, czego Klient potrzebuje do codziennego bankowania. Jest to np. możliwość dokonywania płatności telefonem poprzez Google Pay, Apple Pay lub przez telefon dzięki usłudze Garmin Pay.

W ramach usprawniania kontaktu wprowadzona została usługa Getin Phone, czyli połączenie z Call Center inicjowane w aplikacji mobilnej, gdzie Klient od razu jest zweryfikowany. To zdecydowanie upraszcza proces i przyspiesza czas załatwienia danej sprawy. Takie rozwiązanie mają nieliczne banki na rynku. Mobilna autoryzacja to natomiast bezpieczna forma udzielania zgody na operacje zlecane przez Bankowość Internetową w aplikacji mobilnej. Bank oferuje również coraz więcej produktów finansowych do kupienia w aplikacji – kredyt gotówkowy, lokatę mobilną, a w niedalekiej przyszłości również podróżną polisę ubezpieczeniową.

Należy też pamiętać, że w dobie Internetu Klienci zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich finansów. Getin Bank systematycznie wprowadza nowe funkcjonalności zwiększające bezpieczeństwo środków i aktywnie komunikuje Klientom zasady bezpiecznego bankowania – na stronie www, blogu czy wysyłając wiadomości. Warto zauważyć, iż Getin Bank już drugi rok z rzędu znalazł się w gronie liderów zestawienia Bezpieczny Bank w ramach rankingu Złoty Bankier.

Ważna jest możliwość wyboru

Mimo, że wirtualna rzeczywistość zaczyna nas otaczać niemal z każdej strony, to w dalszym ciągu znaczny odsetek Klientów nadal korzysta z tradycyjnych form bankowości. Mówi się, że od kilku lat w Polsce spada liczba oddziałów bankowych, ale trzeba podkreślić, że przybywa ich w galeriach i pasażach handlowych. Getin Bank posiada obecnie 13 oddziałów własnych, zlokalizowanych w centrach handlowych. Wszystkie placówki oferują dostęp do pełnej oferty oraz wsparcie i doradztwo wykfalifikowanego zespołu doradców. To ważny element wielokanałowego modelu obsługi i budowania relacji z Klientem. Dlatego Getin Bank przywiązuje dużą wagę do standardów swoich placówek, podnosząc nie tylko kompetencje pracowników, ale też unowocześniając wygląd oddziałów i stale poszerzając ich funkcjonalność.



Finalnie wszystko powinno składać się na jak najwyższy komfort bankowania, niezależnie od preferencji Klienta. Transparentność i proste zasady – tak Getin Bank definiuje przyszłość bankowości.