Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 63,61 USD, po zniżce ceny o 0,44 proc.

Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,38 USD za baryłkę, po spadku notowań o 0,24 proc.

Na giełdzie paliw w Szanghaju ropa w dostawach na maj staniała o 1 proc. do 470,4 juanów za baryłkę.

Rośnie aktywność amerykańskich producentów ropy z łupków, a to nie wspiera notowań surowca.

Jak wynika z danych firmy Baker Hughes liczba wiertni ropy z łupków wzrosła w USA w ub. tygodniu o 2 do 833. To już 2 z kolei tydzień wzrostu tej liczby. Wprawdzie jeszcze dużo brakuje, aby osiągnąć 888, a tyle było wiertni ropy w USA w listopadzie 2018 r., ale pomimo tego Amerykanie dalej biją rekordy w produkcji ropy - to już 12,2 mln baryłek dziennie.

"Biorąc pod uwagę krótką perspektywę obecne spadki cen ropy są reakcją na rosnącą liczbę wiertni ropy z łupków w USA i na ponure prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla globalnej gospodarki" - mówi Takayuki Nogami, główny ekonomista Japan Oil, Gas & metals National Corp.

"Na razie za wcześnie byłoby mówić, że to już koniec rajdów na rynku ropy, biorąc pod uwagę napiętą sytuację w Libii i jeszcze w innych częściach naftowego świata" - dodaje.

MFW opublikował w ub. tygodniu nowe prognozy dla gospodarki światowej i szacuje, że w 2019 roku wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 3,3 proc., po rewizji z 3,5 proc. prognozowanych jesienią 2018, i będzie najsłabszy od kryzysu w 2009 r.

Tymczasem od 4 kwietnia na południowych przedmieściach Trypolisu toczą się brutalne starcia sił uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu jedności narodowej z ludźmi feldmarszałka Haftara. Jego samozwańcza Libijska Armia Narodowa (ANL) rozpoczęła ofensywę w celu przejęcia stolicy, położonej w północno-zachodniej części kraju.

Libia - pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku - jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest rząd jedności narodowej Mustafy as-Saradża, ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez ONZ, a na wschodzie - rząd ANL w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar.

Na rynkach są obawy, że napięta sytuacja w tym kraju może spowodować zakłócenia w dostawach ropy. Do tego sytuację na rynku paliw pogarsza fakt obowiązywania sankcji USA na ropę z Iranu i Wenezueli.

Ropa w USA zyskała w ub. tygodniu 1,3 proc. W ciągu ostatnich tygodni, które ropa kończyła wzrostem cen, surowiec zdrożał o 14 proc.

Od początku 2019 r. ropa na NYMEX zyskała 40 proc.