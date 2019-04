Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 64,27 USD, po zniżce ceny o 0,53 proc.

Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,43 USD za baryłkę, po spadku notowań o 0,42 proc.

Ropa na giełdzie energii w Szanghaju - w dostawach na maj - zyskała jednak 1,3 proc. do 481,9 juanów za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 7,03 mln baryłek, czyli o 1,56 proc., do 456,55 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE). Rynek oczekiwał ich wzrostu o 3,2 mln baryłek.

To najwyższy poziom amerykańskich zapasów ropy od 2017 r. Są one też obecnie wyższe od średniej 5-letniej.

Z kolei produkcja ropy w USA wzrosła w ub. tygodniu do rekordowych 12,2 mln baryłek dziennie, co może jeszcze powiększyć nadpodaż surowca na rynkach, którą próbują zlikwidować kraje koalicji OPEC+.

Tymczasem OPEC wywiązał się w marcu z ustalonych cięć w produkcji ropy aż w 155 procentach, podczas gdy w lutym "tylko" w 104 procentach - wynika z dostępnych danych.

Produkcja ropy przez kartel wyniosła w marcu 30,022 mln baryłek dziennie i była niższa o 758 tys. od średniej, jaką OPEC chciałby utrzymać w II kwartale 2019 r.

Tymczasem od zeszłego tygodnia Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez prorosyjskiego generała Chalifę Haftara, prowadzi ofensywę na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym wdała się w walki z wojskami rządowymi na terenach wiejskich w pobliżu Trypolisu. Od poniedziałku z powodu bombardowań libijskie władze zamknęły jedyne czynne dotąd lotnisko w Trypolisie.

We wtorek specjalny wysłannik ONZ do Libii Ghassan Salame odwołał zaplanowaną na przyszły tydzień w tym kraju konferencję pokojową, której celem było pojednanie narodowe, wypracowanie porozumienia pokojowego i ustalenie terminu ogólnokrajowych wyborów. Od czasu obalenia reżimu Muammara Kadafiego w 2011 roku nie były one przeprowadzane.

Libia, pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Kadafiego, jest rozdarta między dwa rywalizujące ośrodki władzy - na zachodzie jest rząd jedności narodowej Mustafy as-Saradża ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez społeczność międzynarodową, a na wschodzie - rząd Libijskiej Armii Narodowej w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar.

Ropa w USA zyskała podczas poprzedniej sesji 62 centy do 64,61 USD za baryłkę, najwyżej pd 31 X 2018 r.