Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 64,54 USD, po zwyżce ceny o 0,22 proc.

Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,19 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 0,13 proc.

Ropa na giełdzie energii w Szanghaju - w dostawach na maj - zdrożała o 0,9 proc. do 480,3 juanów za baryłkę.

Z powodu bombardowania libijskie władze zamknęły w poniedziałek jedyne czynne dotychczas lotnisko w Trypolisie.

Unia Europejska zaapelowała do generała Chalify Haftara, którego armia w ubiegłym tygodniu ruszyła na Trypolis, by zasiadł do rozmów.

Wcześniej w poniedziałek lotnisko w Trypolisie zostało zbombardowane przez siły samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (LNA) Haftara.

Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez Haftara, w czwartek ruszyła na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym w piątek wdała się w walki z wojskami rządowymi w pobliżu Trypolisu.

Konflikt w Libii grozi zakłóceniami w dostawach ropy oraz zwiększeniem presji migracyjnej na Europę.

Tymczasem Stany Zjednoczone uznały irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.

Ogłosił to w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. To pierwszy przypadek wpisania przez USA na listę ugrupowań terrorystycznych sił zbrojnych innego państwa.

"Na liście czynników, które wspierają notowania ropy, jest ich całkiem sporo: sankcje USA na Iran i Wenezuelę, mocne cięcia dostaw ropy przez Arabię Saudyjską, a teraz jeszcze konflikt w Libii i uznanie przez USA Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną" - wymienia Jeffrey Halley, starszy strateg rynku w Oanda Asia Pacific Ltd.

Ropa w USA zyskała w poniedziałek 2,1 proc. i zakończyła handel na poziomie 64,40 USD za baryłkę - najwyżej od 31 października 2018 r. Podczas 2 poprzednich sesji surowiec w USA zdrożał o 3,7 proc.