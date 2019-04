"Może się tak złożyć, że w ogóle w tej kadencji Rada nie będzie miała okazji ani podnosić, ani obniżać stóp procentowych" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Ale trudno wybiegać w przyszłość o ponad 2 lata, dodał.

Także po marcowym posiedzeniu RPP Glapiński mówił, że nie zanosi się na to, by stopy procentowe zmieniały się do końca kadencji tej RPP. Już w styczniu mówił, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.