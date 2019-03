Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,36 proc. do 25 717,46 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,36 proc. do 2815,44 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,34 proc. do 7669,17 pkt.

Akcje firmy consultingowej Accenture wzrosły o 4,8 proc. - firma w raporcie kwartalnym podała, że zysk na akcję wyniósł 1,73 USD, o 16 centów powyżej oczekiwań.

Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział w czwartek, że administracja USA jest gotowa negocjować z Chinami umowę handlową przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące.

Według Kudlowa dojście do porozumienia „nie zależy od czasu, tylko od możliwości wdrożenia postulatów i ich wyegzekwowania”.

Agencja Reutera podała w czwartek, powołując się na anonimowych przedstawicieli USA, że Chiny przedstawiły daleko idące propozycje w negocjacjach handlowych, dot. m.in. przymusowego transferu technologii.

„Chiny rozmawiają o transferze technologii w sposób, o którym nigdy wcześniej nie chcieli rozmawiać - zarówno pod względem zakresu, jak i specyfiki ewentualnych zmian” – powiedział przedstawiciel USA, chcący zachować anonimowość.

W czwartek w Pekinie rozpoczęła się dwudniowa runda negocjacji ws. umowy handlowej USA-Chiny. Do Chin udała się amerykańska delegacja, której przewodzą przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer i szef resortu finansów Steven Mnuchin.

W przyszłym tygodniu amerykańsko-chińskie negocjacje odbędą się w Waszyngtonie, gdzie uda się wicepremier Chin Liu He.

Według źródeł Reutersa rozmowy będą kontynuowane, dopóki w kluczowych kwestiach widać postępy w negocjacjach.

„Może to potrwać do maja, czerwca, nikt nie wie. Podpisanie umowy może się zdarzyć w kwietniu, nie wiemy” - powiedział inny urzędnik administracji.

„Niektóre cła pozostaną” - powiedział następny urzędnik. „Będzie trochę ustępstw, ale nie pozbędziemy się wszystkich taryf. Nie możemy ” – dodał.

Produkt Krajowy Brutto USA w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 2,2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w III wyliczeniu. Oczekiwano 2,3 proc. vs 2,6 proc. we wcześniejszym wyliczeniu.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,8 proc., wobec prognoz +1,7 proc.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 2,39 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 16 pb. Z kolei rentowność 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,07 proc.

"Uważam, że trwające spłaszczenie lub całkowita inwersja krzywej jest złym znakiem dla rynku akcji, jak to zwykle miało miejsce w przeszłości” - powiedział Oliver Jones, ekonomista rynków w Capital Economics.