49-letni Lane obejmie stanowisko 1 czerwca. Irlandia jest jedynym spośród państw - założycieli strefy euro, którego przedstawiciel nie zajmował jeszcze stanowiska w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego.

Główny ekonomista to bardzo ważne stanowisko w EBC; to on zgłasza propozycje dotyczące polityki monetarnej Banku - wyjaśnia AFP.

Nominacja Lane'a otwiera całą serię zmian w zarządzie Banku: pod koniec października odejdzie obecny szef EBC Mario Draghi, a z końcem roku dobiegnie końca kadencja Benoit Coeure'go, członka zarządu do spraw międzynarodowych.

Wśród potencjalnych następców Draghiego wymieniani są Jens Weidmann, Francois Villeroy de Galhau, Erkki Liikanen i Ardo Hansson.