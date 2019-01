Akcje First Data zwyżkowały o 19 proc., bowiem Fiserv ogłosił, że wykupi wszystkie akcje firmy zajmującej się technologią finansową. Wartość transakcji wyniesie 22 miliardy USD lub 22,74 USD za akcję.źródło: ShutterStock

Na Wall Street indeksy zwyżkowały w środę do miesięcznych szczytów po mocnych wynikach największych banków, w tym Goldman Sachs i Bank of America, których akcje podrożały ponad 7-8 proc. W Europie oczy inwestorów zwrócone były na Wielką Brytanię, gdzie rząd premier T. May obronił się przed wotum nieufności.