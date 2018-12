Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,49 proc. do 23 323,52 pkt. S&P 500 zniżkował o 1,54 proc. do 2506,95 pkt. Nasdaq Composite spadł o 2,17 proc. do 6636,83 pkt.

Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, podniosła główną stopę procentową o 25 pb do 2,25-2,50 proc. - podano w komunikacie. Mediana oczekiwań członków Fed dotyczących podwyżek stóp procentowych w 2019 r. obniżyła się do dwóch z trzech w poprzedniej projekcji.

Była to czwarta podwyżka stóp procentowych w tym roku, oraz dziewiąta w cyklu rozpoczętym w grudniu 2015 r.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

W komunikacie Fed napisano, że "pewne kolejne, stopniowe podwyżki" stóp procentowych będą "spójne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, mocną sytuacją na rynku pracy oraz z inflacją w pobliżu 2-proc., symetrycznego celu FOMC w średnim terminie".

W porównaniu do poprzedniego komunikatu dodano słowo "pewne" ("some") co może odzwierciedlać obniżenie przez członków Fed oczekiwań co do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

W grudniowej projekcji mediana prognoz członków Fed dotyczących liczby podwyżek stóp procentowych w 2019 r. spadła do dwóch z trzech przewidywanych we wrześniu.

Rynek wyceniał przed posiedzeniem jedną podwyżkę stóp proc. w 2019 r.

Jednocześnie członkowie Fed obniżyli prognozy dotyczące stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej. Mediana oczekiwań spadła do 2,75 proc. z 3,00 proc. we wrześniu.

Na konferencji po posiedzeniu prezes Fed Jerome Powell ocenił, że "jest duża doza niepewności w sprawie zarówno ścieżki, jak i ostatecznego celu kolejnych podwyżek".

Dodał, że teraz Fed pozwoli, by "dane do nas mówiły". Określił prognozy Fed na 2019 r. jako "mocne".

"By dokonać kolejnych ruchów będę szukał danych, które sugerują, że jest to rzeczywiście ścieżka, na której jesteśmy" - powiedział Powell.

"Trendy w inflacji pozwalają FOMC na cierpliwość" - powiedział Powell.