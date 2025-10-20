Jak czytamy, niemieckie i włoskie media piszą o spektakularnym boomie na złoto i o tym, że Polska stała się największym nabywcą tego kruszcu na świecie. Według danych World Gold Council, Narodowy Bank Polski kupił w 2024 roku 89,5 tony złota, więcej nawet niż Chiny.

Polskie złoto coraz droższe

„Żaden inny kraj nie kupuje dziś tyle złota co Polska”, podkreślił n-tv.de, a strategia NBP została opisana jako „ewenement na skalę światową” (cytat za polskiobserwator.de). Niemiecki portal odnotował, że Narodowy Bank Polski od 2018 roku przekształca rezerwy walutowe w złoto, realizując plan prezesa Adama Glapińskiego, by podnieść jego udział. Docelowo ma to być 30 proc., a skala i tempo zakupów zależą od uwarunkowań rynkowych.

Jak wynika z ostatnich informacji NBP, polski bank centralny posiada obecnie ponad 520 ton złota o wartości przekraczającej 240 mld zł, co stanowi około 25 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych.

Z kolei włoski portal money.it zwrócił uwagę na rekordowe notowania złota, które powodują, że rosną wartości rezerw trzymanych w tym kruszcu. Przykładowo Włochy wzbogaciły się tylko w ciągu tygodnia o 16,6 miliardów euro gdy notowania kruszcu wzrosły z 3 863 do 4 057 dolarów za uncję.

W tym kraju również zwraca się uwagę na działania NBP i na wzrost wartości polskiego złota od momentu zakupu. Włochy posiadają 2451,8 ton złota, to trzeci wynik na świecie. Jak poinformował polskiobserwator.de, włoscy dziennikarze odnotowali, że na tle zachodnich potęg to właśnie Polska wykazuje największą aktywność inwestycyjną jeśli idzie o złoto.

Długofalowa strategii i geopolityka

Jak zauważa n-tv.de, w 2024 roku na świecie sprzedano i zakupiono prawie 4960 ton złota, co jest najwyższym wynikiem w historii. Polskiobserwator.de pisze, że dla niemieckich komentatorów zakupy NBP są dowodem, iż Polska myśli długofalowo, budując rezerwy odporne na wahania kursów walut i kryzysy geopolityczne. Nasz kraj awansował na 12. miejsce wśród państw z największymi rezerwami złota na świecie (uwzględniono poziom 515 ton kruszcu).

Do wzrostu notowań złota w istotnym stopniu przyczyniają się banki centralne, wobec niepewnej sytuacji na świecie, niezależnie od działań podejmowanych przez prywatnych inwestorów. Jak podał money.it, w trzecim kwartale 2025 roku fundusze ETF oparte na złocie zwiększyły swoje aktywa o rekordowe 26 miliardów dolarów, z czego ponad 8 miliardów przypada na Europę.

Eksperci cytowani przez n-tv.de zauważają, że działania NBP mogą stać się modelem dla innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

„To, co robi Polska, to przykład strategicznego myślenia o bezpieczeństwie finansowym” – pisze niemiecki portal, dodając, że żaden kraj w Europie nie powiększał swoich rezerw w tak imponującym tempie. N-tv.de podsumowuje: „Polska kupuje złoto jak żaden inny kraj na świecie. To ewenement, który pokazuje, jak bardzo zmienia się światowy system finansowy” (cytaty za polskiobserwator.de).

pozycja kraj rezerwy złota (tony) 1 Stany Zjednoczone 8 133 2 Niemcy 3 350 3 Włochy 2 452 4 Francja 2 437 5 Rosja 2 330 6 Chiny 2 299 7 Szwajcaria 1 040 8 Indie 880 9 Japonia 846 10 Turcja 635 11 Niderlandy 612 12 Polska 515

Źródło: money.it/World Gold Council, stan na czerwiec 2025 r.