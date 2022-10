Gościem studia Dziennika Gazety Prawnej podczas konferencji PAIH Forum Biznesu 2022 był pan Zdzisław Sokal, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W rozmowie z Pawłem Czuryło ocenił on stan polskiej gospodarki.

- Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Polska jest krajem frontowym, obok którego toczy się wojna. Dodatkowo przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy. To oczywiście musi kosztować. Co więcej, Polska jest po doświadczeniach z pandemią, z wojną w Ukrainie i wynikającym z niej wzrostem cen surowców energetycznych, który nadal odciska się na gospodarce. Niewątpliwie jest to sytuacja skomplikowana. Pomimo tych wszystkich przeciwności wydaje się, że stan polskiej gospodarki jest dobry. Szczególnie jeśli porównamy to do sytuacji w państwach sąsiedzkich, podobnej wielkości gospodarek jak nasza – zauważył Zdzisław Sokal, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Wzrost gospodarczy oczywiście mógłby być wyższy, jednak przez wojnę w Ukrainie mamy pewne spowolnienie gospodarcze. To jest bezdyskusyjne. W pewnej perspektywie ten wzrost gospodarczy może być jeszcze niższy, ale dominacja w Polsce małych i średnich przedsiębiorstw powinna być czynnikiem sprzyjającym gospodarce – dodał Zdzisław Sokal.

W dalszej części rozmowy członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odniósł się do prognoz dotyczący inwestycji zagranicznych w Polsce, a także sytuacji gospodarczej w Europie. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.