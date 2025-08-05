"Minister Finansów Andrzej Domański, CFA ogłosił dziś uruchomienie nowego instrumentu inwestycyjnego: Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). W mojej opinii konta OKI mogą stać się przełomem w rozwoju rynku kapitałowego. Dzięki atrakcyjnym zachętom podatkowym i elastycznym zasadom inwestowania mają szansę przyciągnąć miliony Polaków do długoterminowego budowania kapitału" - napisał Bardziłowski na profilu na LinkedIn.

Osobiste Konto Inwestycyjne. Co to takiego?

Zwrócił uwagę na najważniejsze cechy OKI:

- brak podatku Belki przy inwestycjach do 100 000 zł. Powyżej limitu - roczny podatek od aktywów: ok. 0,8% (19% x rentowność obligacji skarbowych),

- szerokie możliwości inwestycyjne - w dowolne aktywa dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne oraz do 25 tys. zł w lokaty lub obligacje oszczędnościowe,

- pełna elastyczność - brak limitu wpłat i możliwość wypłat w dowolnym momencie, wymienił prezes GPW.

Przypomniał, że OKI wzorowane są na szwedzkich kontach ISK, uznawanych z najlepsze w UE rozwiązanie do wspieranie promujące inwestowanie. Dziś z ISK korzysta z blisko 4 mln Szwedów, czyli ponad 40% dorosłej populacji. Zgromadzone tam aktywa przekraczają 170 mld euro - to więcej niż łączne aktywa w polskich TFI, OFE i PPK.

Szwecja liderem innowacji i giełdy. Czy Polska dogoni ją dzięki OKI?

"Szwedzki rynek kapitałowy jest najbardziej rozwinięty w Europie, ze wskaźnikiem kapitalizacji (wartości spółek notowanych na giełdzie) do PKB na poziomie ponad 170% w porównaniu do 22% w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat w Szwecji miało miejsce ponad 500 debiutów giełdowych, czyli więcej niż łącznie w Niemczech, Francji, Holandii i Hiszpanii. Szwecja to również europejski lider pod względem wydatków na innowacje oraz badania i rozwój (w relacji do PKB). Według MF, już w ciągu 3 lat na OKI może trafić 100 mld zł" - napisał także.

"To szansa na realne ożywienie GPW i przyciągnięcie nowych inwestorów i emitentów. Jako Giełda Papierów Wartościowych chcemy być gotowi na tę nową falę kapitału i deklarujemy gotowość do aktywnego wspierania rozwoju rynku inwestycji indywidualnych w Polsce" - zakończył.

Ministerstwo Finansów zaproponowało dziś nowy, dobrowolny produkt inwestycyjny - Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), w którym do wysokości 100 tys. zł nie będzie podatku od zysków kapitałowych, poinformował szef resortu Andrzej Domański. Spodziewa się, że w ciągu pierwszych 3 lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł. Realnym terminem wprowadzenia konta jest połowa 2026 r.