W maju 2025 r. Ministerstwo Finansów znalazło nabywców na detaliczne obligacje skarbowe o wartości 6,05 mld zł – wynika z danych przedstawionych w piątek 13 czerwca. Poziom sprzedaży okazał się zbliżony do zanotowanego w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Wtedy było to 5,9 mld zł. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku resort sprzedał obligacje detaliczne o wartości 30,8 mld zł. To kwota o 8 proc. większa niż w podobnym okresie 2024 r.

Obligacje inflacyjne tracą na popularności – najniższa sprzedaż od 2020 roku