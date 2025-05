Resort finansów w poniedziałkowym komunikacie poinformował, że pozostawia bez zmian oprocentowanie obligacji trzymiesięcznych – nadal będzie ono wynosić 3 proc. w skali roku. Spadło oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej NBP. Ponieważ RPP obniżyła stopę referencyjną NBP o 0,5 pkt. proc., o tyle spadło też oprocentowanie obu rodzajów obligacji. W efekcie papiery roczne sprzedawane w czerwcu będą miały w pierwszym miesiącu kupon 5,25 proc. (jeszcze w maju było to 5,75 proc.), a w kolejnych będzie on równy stopie referencyjnej. Papiery dwuletnie w pierwszym miesiącu będą dawać 5,4 proc. (poprzednio 5,9 proc.), a w kolejnych miesiącach oprocentowanie będzie równe stopie referencyjnej powiększonej o 0,15 proc. marzy.

Obligacje skarbowe w czerwcu. Ile będą kosztować?

Oprocentowanie obligacji trzyletnich o stałej stopie procentowej w czerwcu będzie wynosić 5,65 proc., co oznacza, że w stosunku do majowej oferty zostało obniżone o 0,1 proc. Również o 0,1 proc. zostało obniżone oprocentowanie obligacji czteroletnich – będzie ono wynosić w pierwszym roku oszczędzania 6 proc. a w kolejnych będzie równe stopie inflacji powiększonej o marżę w wysokości 1,5 proc. Także w przypadku obligacji dziesięcioletnich kupon obligacji w pierwszym roku został obniżony o 0,1 proc. – do 6,25 proc. W kolejnych latach oprocentowanie tych obligacji będzie równe sumie inflacji oraz stałej marży w wysokości 2 proc.

Obligacje sześcio- i dwunastoletnie, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800+, również w czerwcu mają oprocentowanie niższe o 0,1 proc . Obligacje sześcioletnie mają w pierwszym roku oprocentowanie równe 6,2 proc. (poprzednio 6,3 proc.), a w następnych będzie ono równe stopie inflacji powiększonej o 2-proc. marżę. Z kolei w przypadku obligacji dwunastoletnich oprocentowanie w pierwszym roku będzie wynosić 6,5 proc., a w kolejnych będzie równe inflacji i marży w wysokości 2,5 proc.

Resort zachęca także do rolowania obligacji detalicznych poprzez oferowanie zniżki od ceny przy zamianie obligacji.

"Gdy zbliża się termin wykupu naszych obligacji, warto zastanowić się nad przedłużeniem oszczędzania. Doceniamy lojalność naszych klientów – osoby, które zamienią swoje zapadające obligacje na nowe serie: 1-roczne, 2-, 3-, 4- i 10-letnie zyskują więcej – nowe obligacje kupią po niższej cenie – 99,90 zł za każdą sztukę wartą 100,00 zł" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jurand Drop.

MF przypomniało, że obligacje można kupować oraz składać zlecenia ich zamiany poprzez internet oraz w oddziałach PKO BP i Banku Pekao oraz w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP. (PAP)