Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank. Ocenił, że proces dezinflacji jest na dobrej drodze. Inflacja nadal kształtowała się zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami personelu, a najnowsze prognozy są ściśle zgodne z poprzednimi prognozami inflacji.

Analitycy oczekiwali obniżki stóp procentowych o 25 pb.

"Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o obniżeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych. W związku z tym stopy procentowe depozytu w banku centralnym na koniec dnia, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostaną obniżone odpowiednio do 2,50%, 2,65% i 2,90% ze skutkiem od 12 marca 2025 r." - czytamy w komunikacie.

Portfele APP i PEPP zmniejszają się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych, podano także.

"Obecnie analitycy banku przewidują, że inflacja zasadnicza wyniesie średnio 2,3% w 2025 r., 1,9% w 2026 r. i 2% w 2027 r. Korekta w górę inflacji zasadniczej w 2025 r. odzwierciedla silniejszą dynamikę cen energii. W przypadku inflacji z wyłączeniem energii i żywności przewiduje się, że wyniesie średnio 2,2% w 2025 r., 2% w 2026 r. i 1,9% w 2027 r." - czytamy dalej.

Inflacja się stabilizuje

Większość miar inflacji bazowej sugeruje, że inflacja ustabilizuje się na poziomie około 2% średnioterminowego celu Rady Prezesów. Inflacja krajowa pozostaje wysoka, głównie dlatego, że płace i ceny w niektórych sektorach nadal dostosowują się do wcześniejszego wzrostu inflacji ze znacznym opóźnieniem. Wzrost płac spowalnia jednak zgodnie z oczekiwaniami, a zyski częściowo łagodzą wpływ na inflację, podano także.

"Gospodarka nadal stoi w obliczu wyzwań, a eksperci ponownie obniżyli swoje prognozy wzrostu - do 0,9% na 2025 r., 1,2% na 2026 r. i 1,3% na 2027 r. Korekty w dół na lata 2025 i 2026 odzwierciedlają niższy eksport i utrzymującą się słabość inwestycji, częściowo wynikającą z dużej niepewności co do polityki handlowej, a także szerszej niepewności politycznej. Rosnące dochody realne i stopniowo zanikające skutki wcześniejszych podwyżek stóp procentowych pozostają kluczowymi czynnikami leżącymi u podstaw oczekiwanego wzrostu popytu w czasie" - prognozuje EBC.

Rosnąca niepewność

Rada Prezesów jest zdeterminowana, aby zapewnić trwałą stabilizację inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Zwłaszcza w obecnych warunkach rosnącej niepewności, Rada będzie kierować się podejściem zależnym od danych i poszczególnych posiedzeń w celu określenia odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej, wskazano także.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.