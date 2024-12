Przeciętne zatrudnienie w listopadzie 2024 roku w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,5 proc. w porównaniu do listopada 2023 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło za to o 10,5 proc. do poziomu 8478,26 zł brutto. Zdaniem ekonomistów wysoki wzrost płac jest efektem… wysokich premii w górnictwie.

Nowe dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem w listopadzie tego roku przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,5 proc. i wyniosło 6462,7 tys. etatów. Względem października 2024 roku nastąpił nieznaczny wzrost o 0,1 proc.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 10,5 proc. rok do roku i o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca. Jak podano w komunikacie, wzrost ten jest spowodowany między innymi przez wypłaty premii, nagród rocznych i świątecznych, jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Nie bez znaczenia był fakt, że w lipcu 2024 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł, tj. o 1,4 proc. względem ostatniego wzrostu w styczniu 2024 r., kiedy to wynosiło 4242 zł.

Zatrudnienie spada ale płace rosną

Ekonomiści z ING Economics Poland wskazują, że wzrost płac pozostaje dwucyfrowy, a pomogły temu premie w górnictwie.

"Rynek pracy wygląda ok. Bezrobocie pozostaje rekordowo niskie" – podali w serwisie X.

Mediana zarobków

"Prawdziwe" wynagrodzenia Polaków według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosły w czerwcu 2024 roku 6507,39 zł brutto. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym okresie wynosiło 8057,41 zł brutto.

Mediana wynagrodzeń brutto w 2024 roku (zł) Miesiąc Wynagrodzenie ogółem Mężczyźni Kobiety Styczeń 5970,00 6174,00 5775,00 Luty 6427,32 6564,70 6272,80 Marzec 6549,22 6770,08 6357,44 Kwiecień 6500,00 6940,66 6292,12 Maj 6480,52 6755,00 6248,00 Czerwiec 6507,39 6755,68 6300,00 Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS

Mediana wynagrodzeń oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż 6507,39 zł brutto, a druga połowa otrzymała wynagrodzenia nie niższe.