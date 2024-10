Szef Banku Pekao dołączył do Rady Institute of International Finance (IIF), najważniejszej globalnej organizacji branży finansowej, zrzeszającej blisko 500 największych podmiotów z ponad 60 krajów. IIF podał, że o nominacji zdecydowało jego doświadczenie i wiedza, które wzmocnią władze tej międzynarodowej instytucji. Rada IIF to prawie czterdziestu szefów firm, w zdecydowanej większości wielkich globalnych banków, ubezpieczycieli, asset managerów.

Szef Banku Pekao dołączył do Rady Institute of International Finance (IIF), najważniejszej globalnej organizacji branży finansowej, zrzeszającej blisko 500 największych podmiotów z ponad 60 krajów. IIF podał, że o nominacji zdecydowało jego doświadczenie i wiedza, które wzmocnią władze tej międzynarodowej instytucji. Rada IIF to prawie czterdziestu szefów firm, w zdecydowanej większości wielkich globalnych banków, ubezpieczycieli, asset managerów. IIF to jedyna tej rangi platforma współpracy instytucji finansowych z misją wspierania sektora finansowego we właściwym zarządzaniu ryzykiem, rozwijaniu solidnych praktyk branżowych oraz propagowaniu regulacji, służących globalnej stabilności finansowej oraz zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. Wśród instytucji zrzeszonych w IIF są banki komercyjne i inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, giełdy, fundusze sovereign wealth, fundusze hedgingowe, banki centralne. – Jestem zaszczycony, że otrzymałem zaproszenie by dołączyć do Rady IIF, który odgrywa kluczową rolę w globalnym sektorze finansowym i jego dialogu z oficjalnym sektorem. Cieszę się, że członkowie IIF docenili moją wieloletnią pracę w jego szeregach, podczas której reprezentowałem interesy instytucji z krajów rozwijających się – powiedział Cezary Stypułkowski. W skład Rady IIF wchodzą szefowie światowych instytucji finansowych, którzy wspólnie pracują nad kluczowymi globalnymi kwestiami regulacyjnymi i politycznymi. Są wśród nich przedstawiciele zarządów najbardziej rozpoznawalnych i największych firm, m.in.: Allianz; AXA Group; Barclays plc; BBVA; BNP Paribas Group; Citi; Deutsche Bank AG; Erste Group Bank AG; Fidelity International; Goldman, Sachs & Co.; ING Group N.V.; JPMorgan Chase; Morgan Stanley; Prudential Plc; Santander S.A.; Société Générale; UBS AG; UniCredit S.p.A.; Zurich Insurance Group. Posiedzenie Rady IIF odbyło się 24 października w Waszyngtonie i towarzyszyło dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego.