Waloryzacja emerytur to jeden ze sposobów na podniesienie wysokości świadczenia. Nie jest to jednak jedyna metoda na uzyskanie wyższej emerytury. Przyszli emeryci, którzy odprowadzają składki do ZUS, mogą postarać się o podniesienie wysokości świadczenia. Co zrobić, aby zwiększyć emeryturę? Była prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zdradziła, w czym tkwi cały sekret.