Wynik netto spółek wyniósł w ubiegłym roku prawie 9,3 mld zł i był o niemal dwie trzecie wyższy niż rok wcześniej.

Krajowe firmy ubezpieczeniowe wypłacą w tym roku swoim właścicielom rekordową dywidendę w kwocie 8,6 mld zł – wynika z analizy uchwał walnych zgromadzeń podsumowujących rezultaty za 2023 r. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłacili w postaci dywidend łącznie 5,3 mld zł, a rok wcześniej 4,7 mld zł.

Nie oznacza to, że takie kwoty wypływają z działających u nas zakładów ubezpieczeń. 1,7 mld zł, prawie cały zysk osiągnięty w 2023 r., PZU Życie wypłaci swojemu 100-proc. właścicielowi – Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń. Wypłaci, bo termin przelewu został wyznaczony na początek października, gdy większość firm transfer zysków ma już za sobą. Dla PZU dywidenda ze spółki życiowej to co roku znaczące źródło dochodu. Podobny układ właścicielski jest również np. w grupie Warta, gdzie spółka życiowa przekazuje dywidendę do firmy majątkowej, a dopiero ta dzieli się z zagranicznymi właścicielami oraz w towarzystwach spod logo Europa. I w Warcie, i w Europie właścicielami są niemiecka grupa HDI i japońska Meiji Yasuda.

Dzielenie zysków

Skąd zwiększone wypłaty dywidend? Główny powód to wyższe zyski. Jak wynika z finalnych sprawozdań krajowych spółek ubezpieczeniowych, ich zysk netto wyniósł w ubiegłym roku prawie 9,3 mld zł. Był o niemal dwie trzecie wyższy niż rok wcześniej.

Co prawda Komisja Nadzoru Finansowego stara się ograniczyć ubezpieczycielom (podobnie robi w innych segmentach rynku finansowego) możliwości wypłaty dywidend, ale zakłady zdołały sobie z tym poradzić. Limity nakładane przez KNF dotyczą zysków wypracowanych w poprzednim roku. Akcjonariusze firm ubezpieczeniowych chętnie przeznaczają na dywidendę dochody uzyskane w latach poprzednich, które miały charakter albo tzw. zysku niepodzielonego, albo były częścią kapitału zakładowego. Dywidendy z zysków wypracowanych w latach poprzednich wyniosły w tym roku 921,5 mln zł. Tego typu rozwiązanie zastosowało 13 z 24 firm z branży, które w bieżącym roku wypłacają dywidendę swoim właścicielom.

Z dziewięciu przed rokiem do ośmiu spadła liczba firm ze stratą

Na kapitał zapasowy w skali sektora trafi w tym roku w sumie 4 mld zł. W znacznej mierze odpowiada za to lider branży, czyli PZU, gdzie 1,08 mld zł poszło na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w ubiegłym roku i wcześniej (na niedawnym WZA akcjonariusze podzielili łącznie 4,8 mld zł, chociaż jednostkowy zysk ubezpieczyciela wyniósł niespełna 3,9 mld zł).

Nieznacznie ponad 250 mln zł poszło na inne cele. Tu wyróżnia się Uniqa, która ponad 180 mln zł przekazała na kapitał rezerwowy, z którego w poprzednich latach wypłacano dywidendę. Należące do grupy PZU towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 34,6 mln zł zachowało „na pokrycie zobowiązań, których termin spełnienia nastąpi w przyszłości”.

W kilku firmach część zysku była przeznaczona na zatrudnionych – najczęściej na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pod tym względem wyróżnia się Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Należąca do kanadyjskiej grupy Fairfax Financial spółka 19 mln zł, czyli ok. jednej czwartej zysku, wydzieliła na kapitał rezerwowy na świadczenia dla załogi liczącej ok. 50 osób.

Mniej firm na minusie

Liczba towarzystw ze stratą netto zmniejszyła się z dziewięciu w 2022 r. do ośmiu w roku ubiegłym, ale równocześnie w 15 zakładach (na 53) wynik był niższy niż rok wcześniej. Rok wcześniej straty netto dotyczyły niewielkich zakładów. Tym razem na minusie znalazła się m.in. Compensa, czyli szósta firma majątkowa, oraz należący do PZU Link4, który zajmował w ubiegłym roku 10. pozycję w segmencie majątkowym pod względem wielkości zebranej składki.

W 22 firmach pogorszył się wynik techniczny, czyli zarobek (lub strata) na samym oferowaniu ubezpieczeń.

Ten ostatni problem w większym stopniu dotyczył firm działających w segmencie majątkowym. Można to wiązać z konkurencją cenową w obowiązkowych polisach komunikacyjnych, które są najważniejszą częścią naszego rynku, i szybko rosnącymi kosztami likwidacji szkód. Co prawda w ubiegłym roku towarzystwa zebrały ze wszystkich polis majątkowych 56 mld zł składek, o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej, ale odszkodowania rosły w zbliżonym tempie. W efekcie wynik techniczny w tym segmencie poprawił się o niewiele ponad 2 proc., do 2,9 mld zł.

W życiowej części rynku ubezpieczeniowego wynik techniczny poprawił się w sumie o 56 proc., sięgając 4,1 mld zł. Tu nastąpił niemal 15-proc. wzrost składki przy 8-proc. zmniejszeniu świadczeń i odszkodowań. O ile w segmencie majątkowym pandemia sprzyjała zmniejszeniu tzw. częstości szkód, a powrót do normalnego funkcjonowania przekłada się na większą liczbę zdarzeń skutkujących wypłatami odszkodowań, o tyle w „życiówce” po pandemii normalizacja i zmniejszona śmiertelność oznaczają mniejsze wypłaty.

Rynkowi ubezpieczeniowemu pomagały w ubiegłym roku również wysokie stopy procentowe, które sprzyjały zwiększeniu dochodów z lokat i ograniczeniu negatywnej wyceny aktywów, która obniżała kapitały własne. Wartość lokat urosła o niemal 16 proc., przekraczając 146 mld zł, a kapitał własny branży zwiększył się o 29 proc., do prawie 49 mld zł. ©℗

Wyniki krajowych zakładów ubezpieczeń w 2023 r.

Firma Składki brutto Odszkodowania brutto Wynik techniczny Wynik netto Aktywa Lokaty Kapitał własny Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) (tys. zł) zmiana (proc.) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Powszechny Zakład Ubezpieczeń 16 187 497 10,2 8 045 902 8,1 1 454 616 14,8 3 893 187 137,9 52 964 892 15,3 46 628 179 16,1 20 884 235 32,0 30 066 723 9,1 TUiR 'WARTA' 9 377 098 16,7 4 766 838 17,5 588 055 23,2 792 920 11,6 19 458 624 18,0 16 417 449 19,5 4 025 263 38,6 15 776 959 12,6 Sopockie TU ERGO Hestia 8 619 136 11,9 4 550 519 15,8 313 304 25,5 338 367 28,7 15 357 752 9,9 10 652 139 11,0 2 138 979 31,0 13 001 548 7,5 UNIQA TU 3 730 055 10,3 1 847 302 3,3 172 719 -8,5 193 107 8,9 6 449 901 14,1 4 953 289 21,5 1 581 818 32,8 6 276 974 9,2 Generali TU 2 531 193 -5,0 1 165 018 -10,8 80 440 -29,0 92 114 -46,0 5 419 769 12,2 4 053 007 9,8 581 542 47,6 5 334 611 3,2 Compensa TU 2 499 508 10,9 1 465 593 8,6 -129 648 +/- -109 777 +/- 3 396 122 0,8 2 379 901 -1,0 350 459 -9,0 3 132 609 13,2 TUiR Allianz Polska 2 228 721 -2,3 1 185 435 -3,9 81 511 -22,1 240 885 159,4 5 066 841 4,6 4 053 409 7,7 1 503 163 15,4 3 638 126 0,6 InterRisk TU 1 685 118 7,4 883 060 -1,0 33 869 -43,7 42 396 -28,1 2 729 344 5,8 1 794 972 0,0 303 453 48,4 2 309 883 5,2 Wiener TU 1 291 254 13,3 596 426 11,7 56 309 71,7 48 893 11,8 2 233 955 14,2 1 879 963 22,4 334 664 63,9 1 914 355 11,5 LINK4 TU 1 241 437 1,2 897 942 21,5 -41 591 +/- -34 155 182,6 1 146 018 0,1 691 239 -1,8 189 791 -3,6 1 874 631 3,8 TUW Polski Zakład UbezpieczeńWzajemnych 1 160 788 11,2 262 465 -19,6 44 219 1,3 37 563 59,4 1 770 902 19,3 843 968 54,7 449 788 21,3 2 051 758 24,0 Polskie Towarzystwo Reasekuracji 864 535 43,2 485 803 28,1 51 071 840,9 60 224 -/+ 1 381 295 25,5 1 120 286 33,7 450 472 56,3 998 006 23,0 TUW 'TUW' 720 183 0,6 447 723 -1,3 12 498 -/+ 21 145 745,0 1 258 461 6,7 679 286 13,9 298 500 28,2 1 003 850 0,6 PKO TU 677 537 21,9 173 692 45,5 82 734 -5,3 107 011 23,0 1 870 784 6,3 1 022 085 31,5 513 457 36,7 1 354 228 -4,2 AGRO Ubezpieczenia - TUW 523 528 4,7 274 901 62,5 2 478 -73,0 15 944 10,6 812 021 10,8 363 792 10,4 181 564 15,2 827 381 16,9 TU Euler Hermes 496 445 7,3 152 790 63,5 4 028 -25,4 14 380 61,6 859 122 14,8 340 868 15,1 139 055 22,1 888 604 17,2 TUZ TUW 443 318 14,6 261 283 -0,8 -28 036 401,6 -2 183 +/- 632 772 12,9 358 689 25,0 124 039 9,4 696 826 6,4 TU Europa 283 712 2,9 77 212 -5,3 28 459 -37,0 71 868 63,1 1 647 775 13,4 1 369 821 26,6 1 031 704 23,5 405 818 -15,6 SALTUS TUW 212 637 14,7 52 852 41,0 -743 +/- 5 925 -77,0 1 109 516 -0,3 790 718 8,3 578 130 8,0 464 221 -9,2 TU INTER POLSKA 209 136 15,7 68 289 18,1 733 -/+ 12 247 75,9 506 824 8,4 403 057 9,9 114 804 11,9 479 742 11,0 Korporacja Ubezpieczeń KredytówEksportowych 189 017 4,4 75 615 187,9 7 519 38,9 57 520 5,6 1 051 041 18,2 603 821 16,6 425 359 18,1 379 435 20,9 Polski Gaz TUW 169 946 -8,1 26 884 -56,4 12 315 -/+ 11 828 -/+ 183 687 -2,2 111 138 7,5 36 059 -11,8 197 700 -9,7 TU Zdrowie 162 515 39,4 104 520 70,7 4 730 -58,2 7 803 -33,2 202 710 23,6 79 856 6,0 57 071 15,8 133 177 27,6 Nationale-Nederlanden TU 128 467 66,4 28 619 67,1 -3 707 -38,8 -924 -78,4 287 242 9,0 89 862 8,5 71 729 8,4 139 739 9,1 Santander Allianz TU 127 232 7,0 28 584 33,0 43 320 -7,9 44 229 -7,4 386 820 -0,3 276 230 4,1 216 822 2,3 122 048 -5,7 Signal Iduna Polska TU 120 739 61,0 55 263 20,0 1 247 -/+ 3 452 -/+ 139 395 37,6 74 346 20,2 43 833 48,6 74 016 47,6 TUW 'CUPRUM' 82 161 6,8 15 728 -1,4 6 516 -4,0 13 107 46,8 188 078 12,3 180 161 13,6 102 161 17,3 36 861 25,3 Credit Agricole TU 80 486 6,2 13 446 7,0 2 859 -50,5 5 834 -14,0 226 768 29,3 114 022 33,7 78 726 67,5 116 213 4,2 Partner TUiR 7 704 7,8 343 3,5 2 329 229,7 3 793 126,8 40 866 13,4 37 685 15,3 28 050 21,6 11 012 -4,8 TUW MEDICUM w likwidacji 0 - 405 -63,4 -468 -67,6 199 -/+ 14 815 -4,0 12 944 -2,5 5 511 5,1 8 275 -12,4 Ubezpieczenia na życie Powszechny ZakładUbezpieczeń na Życie 9 181 961 6,2 6 130 719 -6,8 2 194 507 71,6 1 685 856 87,2 29 544 943 8,5 23 369 923 9,4 4 866 957 22,2 23 506 178 4,7 TU Allianz Życie Polska 2 603 050 2,5 1 869 961 -8,2 808 043 14,8 772 476 21,7 18 143 024 11,9 3 269 104 6,8 2 121 588 12,4 15 386 082 13,3 Nationale-Nederlanden TUnŻ 2 241 444 253,1 1 782 562 124,9 233 012 272,6 243 838 105,4 13 165 524 188,8 4 930 132 69,4 811 425 149,8 11 903 408 190,4 TUnŻ 'WARTA' 1 374 043 16,6 807 994 0,6 168 185 129,4 113 006 117,6 2 024 250 17,2 1 093 237 27,1 519 533 40,8 1 279 089 9,5 Compensa TUnŻ 1 201 875 7,5 1 045 957 6,4 36 776 -1,4 19 409 -32,8 2 400 074 6,5 1 002 804 4,0 288 605 4,8 1 991 803 6,0 Generali Życie TU 952 809 -3,2 821 278 -12,0 121 512 41,6 86 511 115,0 3 446 261 5,4 891 581 16,6 448 685 18,3 2 985 908 3,2 UNIQA TUnŻ 928 940 8,9 733 729 -18,6 70 794 108,8 23 376 -55,3 2 616 523 1,5 1 174 577 15,3 591 538 9,8 1 784 875 -1,6 Sopockie TUnŻ ERGO Hestia 588 207 18,2 281 947 1,4 60 496 59,3 49 338 46,9 1 618 479 17,8 874 389 22,4 286 088 45,5 1 267 734 12,2 PKO Życie TU 552 512 12,5 260 925 -28,0 106 171 56,2 82 875 50,8 1 852 109 10,1 1 016 019 23,2 292 024 35,8 1 534 382 7,7 Unum Życie TUiR 523 932 24,4 218 561 22,6 19 369 -12,3 14 883 -17,1 1 344 176 17,6 1 039 409 18,6 144 755 107,7 1 122 262 11,2 CA Życie TU 477 390 6,6 186 858 -10,6 35 542 -2 022,4 27 761 -/+ 1 295 216 31,7 947 170 72,0 119 076 31,7 1 160 357 31,8 Santander Allianz TUnŻ 462 913 2,1 86 914 18,0 188 891 16,4 153 456 16,7 1 462 245 4,2 925 005 23,3 274 047 46,6 853 562 -1,9 Aegon TUnŻ 395 599 0,5 358 789 -20,7 -8 553 +/- -22 909 +/- 2 369 093 3,0 578 483 7,7 46 308 -14,7 2 245 353 3,3 Vienna Life TUnŻ 369 290 13,6 423 867 4,1 2 172 -63,3 -6 698 -/+ 2 019 077 6,2 197 683 2,7 32 319 15,6 1 887 580 5,9 TUnŻ Europa 358 181 7,7 202 414 -13,1 8 281 -51,1 34 136 296,9 2 001 913 7,9 1 205 091 17,1 698 060 14,9 1 133 004 8,1 TUnŻ CARDIF POLSKA 273 573 17,8 40 494 4,8 18 044 13,4 13 345 7,1 580 435 -2,4 244 667 -3,0 89 100 10,0 451 579 -3,4 OPEN LIFE TUnŻ 115 697 14,8 717 032 -67,2 22 792 172,7 4 968 98,8 2 400 903 -15,5 387 745 6,3 119 515 4,3 2 160 179 -17,2 Pocztowe TUnŻ 72 796 8,0 43 494 7,6 4 348 110,5 3 054 132,4 61 895 10,1 56 143 11,4 36 240 12,9 16 754 5,5 SALTUS TUnŻ 50 560 -31,7 16 220 -21,2 3 206 356,2 1 828 334,2 243 135 -1,0 132 924 9,1 62 948 19,3 169 009 -7,3 Signal Iduna Życie Polska TU 48 613 17,2 24 644 25,1 -4 221 1,2 -4 413 2,5 63 930 10,3 40 364 -2,9 21 430 26,0 29 171 8,9 Polski Gaz TUW na Życie 23 827 14,3 13 394 -0,9 -3 425 -9,6 -3 163 -25,4 241 505 19,9 27 732 -5,9 15 961 -20,4 213 130 24,7 TU INTER-ŻYCIE POLSKA 19 911 2,7 10 206 -9,4 2 172 23,5 2 526 24,4 43 921 5,8 41 046 3,7 27 706 10,0 13 460 -3,5 TUW 'REJENT-LIFE' 19 434 3,0 13 771 3,8 1 873 28,7 1 472 25,8 378 369 4,9 377 456 5,0 12 774 13,0 363 523 4,7

źródło: sprawozdania finansowe