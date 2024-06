Główny Urząd Statystyczny przedstawił PKB w pierwszym kwartale tego roku. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2 proc. rok do roku. Wcześniejsze szybkie szacunki mówiły o wzroście na poziomie 1,9 proc. "Kontrybucje do wzrostu jasno wskazują bohatera tego odczytu. To konsumpcja w końcu wyrwała" - wskazują analitycy mBank Research.