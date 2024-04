Santander Bank Polska spodziewa się, że złoty może w dalszym ciągu umacniać się i sięgnąć 4,2 zł za euro, podano w raporcie. Według ekonomistów banku, ograniczeniem dla kursu EURPLN jest próg opłacalności eksportu, wynoszący ok. 4,1.

"Widzimy przestrzeń do dalszego stopniowego umocnienia złotego w kierunku 4,20 za euro, czemu sprzyjać będzie napływ środków unijnych oraz mało gołębi ton RPP, przynajmniej w porównaniu do EBC. Duża część uczestników rynku może być już mocno spozycjonowana na mocniejszego złotego, a ograniczeniem od dołu dla kursu EURPLN jest próg opłacalności eksportu, wynoszący ok. 4,10."- czytamy w raporcie banku "Makroskop Lite. Na trwały spadek inflacji do celu trzeba poczekać".

Na rynku walutowym dziś rano za euro płacono 4,27 zł, a za dolara - 3,93 zł.

(ISBnews)