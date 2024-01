Pracownicy mają zastrzeżenia do działań nowego szefa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wobec jednej z czołowych firm obecnych na naszym rynku.

Od listopada ubiegłego roku szefem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) jest Piotr Patkowski, który wcześniej – od 2020 r. – był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych w gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Wątpliwości naszych rozmówców budzi to, że prezes osobiście angażuje się w sprawę nałożonej przez agencję kary zakazu świadczenia usług przez spółkę Deloitte Audyt. Jak nas informują, odbył m.in. rozmowę z przedstawicielami tej firmy, podczas której był jedynym reprezentantem agencji. – Tego typu spotkania zawsze powinny się odbywać w obecności większej liczby pracowników agencji. Powinny być ponadto rejestrowane, a po zakończeniu sporządzana ma być oficjalna notatka. Wiemy, że nie dochowano tego typu procedur – mówi nam jeden z pracowników PANA.

Z biura prasowego agencji nie uzyskaliśmy ani zaprzeczenia, ani jasnej odpowiedzi na pytania, czy faktycznie w listopadzie doszło do spotkania prezesa Patkowskiego z przedstawicielami Deloitte, czego ono dotyczyło i kto ze strony agencji brał w nim udział. W pisemnej odpowiedzi w połowie grudnia poinformowano nas natomiast, że każdy zainteresowany podmiot może poprosić o spotkanie z pracownikami PANA. „Zasadą Agencji jest, że jeśli takowa prośba nie jest sprzeczna z przepisami prawa, to spotkanie się odbywa. Wszyscy goście, którzy wchodzą do siedziby PANA, muszą wpisać się do księgi gości. Spotkania odbywają się w zgodzie z przepisami i zasadami wynikającymi z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym i ogólnymi standardami postępowania administracyjnego” – napisano w odpowiedzi. „Spotkania ogólne z firmami audytorskimi mają charakter cykliczny. Zdarzają się również spotkania z poszczególnymi firmami, nie dotyczą one jednak postępowań” – dodano.

Nadzór nad działalnością agencji sprawuje minister finansów

Zapytaliśmy również, czy spotkanie było rejestrowane bądź zostało zaraportowane. Tu również nie dostaliśmy precyzyjnej odpowiedzi, a biuro prasowe PANA poinformowało jedynie, że „na wewnętrzne potrzeby Agencji, jeśli wymaga tego charakter spotkania, pracownicy Agencji sporządzają notatki z takich spotkań”.

Podobne zapytania – m.in. o to, czy Deloitte pozostaje w bezpośrednim kontakcie z PANA i czy w listopadzie doszło do spotkania przedstawicieli spółki z prezesem Patkowskim – skierowaliśmy również do Deloitte. Firma odpowiedziała pisemnie, że do tych akurat dwóch kwestii nie będzie się ustosunkowywać.

Przypomnijmy: we wrześniu 2023 r. firma Deloitte Audyt otrzymała decyzję PANA ws. trzyletniego zakazu wykonywania badań sprawozdań finansowych, co było konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzaniu audytów. W październiku wykonanie decyzji wstrzymał wojewódzki sąd administracyjny.

– Nowy prezes postanowił osobiście zaangażować się w prowadzenie mediacji – słyszmy od osób z PANA. Formułują one opinie o niewłaściwych relacjach nowego prezesa z ukaranym podmiotem. – Takie działania nigdy nie leżały i nie leżą w kompetencjach prezesa naszej agencji – twierdzi nasz informator.

Agencja pisemnie poinformowała nas, że wniosek o prowadzenie postępowań mediacyjnych jest uprawnieniem stron wynikającym z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. „Decyzja o złożeniu takiego wniosku pozostaje w gestii strony i swobody decyzyjnej strony. Jeżeli strona składa taki wniosek do Agencji, to jest on rozpatrywany zgodnie z przepisami prawa oraz celami, któremu przyświeca mediacja” – napisano w odpowiedzi. „Nie może ona jednak prowadzić do intencjonalnego przewlekania przez stronę postępowań prowadzonych przez Agencję” – dodano.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje minister finansów, m.in. poprzez powoływanie i odwoływanie organów agencji. Pod koniec grudnia 2023 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy do resortu wpływały jakiekolwiek – oficjalne lub nieoficjalne – informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu PANA od czasu objęcia stanowiska prezesa przez Patkowskiego. Mimo wielokrotnych monitów nie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów żadnej odpowiedzi. ©℗