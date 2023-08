W czwartek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się względem euro o 0,03 proc. Za euro trzeba było zapłacić około 4,47 zł. Polska waluta potaniała także w stosunku do dolara o 0,18 proc. Dolar był wyceniany na 4,11 zł. W górę poszły także notowania franka szwajcarskiego o 0,09 proc., za którego trzeba było zapłacić 4,67 zł.

Złoty w środę około godz. 17.15 umacniał się wobec głównych walut. Euro zniżkowało o 0,11 proc., a jego wycena spadła do ok. 4,47 zł. Dolar amerykański tracił 0,15 proc. względem polskiej waluty i kosztował 4,1 zł. Z kolei kurs franka szwajcarskiego spadał o 0,23 proc., do 4,66 zł.(PAP)

