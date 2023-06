W poniedziałek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro, franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,43 zł, frank szwajcarski 4,54 zł, a dolar – 4,07 zł.

W poniedziałek ok. 7.30 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,03 proc., do 4,43 zł i franka szwajcarskiego o 0,14 proc., do 4,54 zł.

Polska waluta umacniała się zaś o 0,04 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,07 zł.

W piątek ok. godz. 19 euro kosztowało 4,43 zł, dolar 4,07 zł, a frank szwajcarski - 4,53 zł. (PAP)

