- W przypadku korzystnego dla banków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF złoty się umocni, natomiast zwycięstwo frankowiczów doprowadzi do nieznacznego osłabienia polskiej waluty, ocenia główny analityk platformy wymiany walut dla firm ProStream Lukas Kovanda.

Wyrok w tej sprawie ma zostać ogłoszony w czwartek ok. godz. 9:30.

Jak wskazuje ProStream, gdyby opierać się na statystyce, dużo większe jest prawdopodobieństwo wygranej frankowiczów. Zgodnie z procedurą, wyrok trybunału poprzedza stanowisko adwokata generalnego TSUE dotyczące rozstrzyganego sporu. W lutym przedstawił on opinię w sprawie wynagrodzenia za kapitał, która była miażdżąca dla banków. Rzecznik stwierdził, że nie mają one prawa do wynagrodzenia za użyczony klientom kapitał, za to klienci mogą dochodzić od banków rekompensaty z tytułu spłaty kredytu udzielonego w oparciu o nieważną umowę.

"Jak dotąd 75% wyroków było zgodnych ze stanowiskiem rzecznika generalnego" - powiedział Kovanda, cytowany w komunikacie.

Po wystąpieniu rzecznika w lutym złoty zaczął tracić na wartości wobec dolara, euro i franka szwajcarskiego. Analityk zwraca uwagę, że od lutego złoty znacząco zyskał na wartości wobec głównych walut i radzi sobie znacznie lepiej od lokalnych odpowiedników.

"Od 16 lutego złoty umocnił się w stosunku do euro o około 6,7%, podczas gdy węgierski forint tylko o około 3,7%. Czeska korona osłabiła się w stosunku do euro od tego czasu o 0,4%" - wskazał Kovanda

Podkreślił, że wyrok pomyślny dla frankowiczów oznacza problemy dla banków, jednak nie będzie miał on tak dużego wpływu na gospodarkę, jak wskazywała część ekonomistów. W lutym tego roku prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys ostrzegał przed finansowym kryzysem w razie negatywnego rozstrzygnięcia dla sektora bankowego. Analityk ProStream zwraca uwagę, że rynek uważa takie ryzyko za niskie.

"W przeciwnym razie obserwowalibyśmy znacznie gorsze wyniki złotego w porównaniu do jego regionalnych odpowiedników" - stwierdził Kovanda.

Jego zdaniem, wpływ wyroku na złotego jest już uwzględnimy w jego cenie.

"Silniejszego wpływu na złotego można spodziewać się tylko w przypadku znaczącej różnicy treści wyroku od opinii rzecznika generalnego" - ocenia analityk.

Szacuje, że złoty mógłby się wówczas umocnić o 1,5% wobec euro.

"Jeśli wyrok będzie zgodny z opinią lub nie będzie wystarczająco klarowny, wpływ na złotego będzie znikomy lub nastąpi lekkie osłabienie, maksymalnie o 0,2%" - prognozuje Kovanda.

W lutym br. opinię w tej sprawie przedstawił rzecznik generalny Trybunału Anthony Michael Collins. Według zaproponowanego przez niego rozstrzygnięcia po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa. Opinia rzecznika nie ma charakteru wiążącego dla TSUE.

Na początku czerwca przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski powiedział, że w jego ocenie sektor bankowy w Polsce jest przygotowany nawet na negatywny wyrok TSUE w sprawie dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF. Podkreślił jednocześnie, że nie zmienia to faktu, iż nadal twierdzi, że transfer tej kwoty, rzędu 100 mld zł, która może być kosztem kredytów frankowych dla sektora bankowego z kapitałów banków do stosunkowo wąskiej grupy społecznej jest nieuzasadniony.

Platforma ProStream, oferująca usługi wymiany i transferu walut dla firm, jest częścią czeskiej grupy finansowej SAB Finance, lidera wymiany walut w Czechach. Od 2022 r. działa na polskim rynku, oferując bezpłatne przelewy SWIFT i wymianę walut.

(ISBnews)