W piątek rano złoty był stabilny do euro, natomiast tracił na wartości wobec dolara. Europejska waluta kosztowała 4,60 zł, a amerykańska 4,19 zł.

Ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,60 zł, bez zmian w stosunku do czwartku. Za dolara płaciło się 4,19 zł, czyli o 0,07 proc. drożej.

Frank szwajcarski był wyceniany po 4,69 zł, czyli o 0,04 proc. mniej.

Euro traciło do dolara, do poziomu 1,09.

W czwartek po południu złoty umocnił się w stosunku do głównych walut. Euro potaniało o ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17.30 kosztowało 4,6 zł. Dolar stracił prawie 0,6 proc. i ok. godz. 17.30 kosztował nieco ponad 4,19 zł. Frank również potaniał, do 4,69 zł.

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-04-21

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.* bat (Tajlandia) 1 THB 0,1222 0,08 dolar amerykański 1 USD 4,2006 -0,04 dolar australijski 1 AUD 2,8094 -0,37 dolar Hongkongu 1 HKD 0,5353 -0,02 dolar kanadyjski 1 CAD 3,1077 -0,38 dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5771 -0,60 dolar singapurski 1 SGD 3,1469 -0,11 euro 1 EUR 4,6039 -0,15 forint (Węgry) 100 HUF 1,2181 0,04 frank szwajcarski 1 CHF 4,7010 0,20 funt szterling 1 GBP 5,2086 -0,40 hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1137 -0,09 jen (Japonia) 100 JPY 3,1401 0,62 korona czeska 1 CZK 0,1955 -0,31 korona duńska 1 DKK 0,6177 -0,16 korona islandzka 100 ISK 3,0795 -0,15 korona norweska 1 NOK 0,3945 -0,55 korona szwedzka 1 SEK 0,4070 0,10 lej rumuński 1 RON 0,9316 -0,38 lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3539 -0,15 lira turecka 1 TRY 0,2165 -0,05 nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1478 -0,10 peso chilijskie 100 CLP 0,5294 0,06 peso filipińskie 1 PHP 0,0750 0,13 peso meksykańskie 1 MXN 0,2333 0,34 rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2318 0,26 real (Brazylia) 1 BRL 0,8319 0,48 ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9466 -0,08 rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8297 -0,04 rupia indyjska 100 INR 5,1146 -0,01 won południowokoreański 100 KRW 0,3161 -0,44 yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6099 -0,11 SDR (MFW) 1 XDR 5,6730 -0,08

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

(PAP)

kmz/ pad/amp