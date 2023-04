Istnieją wszystkie przesłanki, by utrzymać 0% stawkę VAT na żywność w II poł. roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Zastrzegł, że ostateczną decyzję w tej sprawie ogłosi premier Mateusz Morawiecki.

"Decyzję, oczywiście, ogłosi pan premier, ale dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć i przesądzić tę kwestię, że są wszystkie przesłanki na to, aby tę zerową stawkę VAT do końca roku utrzymać" - powiedział Soboń w radiu Plus.

W marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiadała, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność jest prawdopodobne.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0% stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

(ISBnews)