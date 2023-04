W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec euro o 0,24 proc., do 4,68 zł, wobec dolara o 0,64 proc., do 4,33 zł, a o 0,26 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,72 zł.

W piątek euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,30 zł, a frank szwajcarski 4,71 zł. (PAP)

