W poniedziałek o godz. 7.25 złoty tracił na wartości wobec głównych walut.

Euro umacniało się względem polskiej waluty o 0,18 proc., do 4,68 zł; dolar - o 0,20 proc., do 4,35 zł; frank szwajcarski - o 0,30 proc., do 4,74 zł. (PAP)

aop/