Pierwotnie wyższym wynoszącym 6 proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych miały być objęte podmioty kupujące więcej niż pięć mieszkań. Płaciłoby się go zatem przy zakupie szóstego, niezależnie od lokalizacji.

– Liberalizujemy te wymogi. Dziś mieszkania są towarem trudno zbywalnym. Podaż przewyższa popyt, na co wpływ mają wysokie stopy procentowe. A zależy nam, by deweloperzy mieli dla kogo budować. Chcemy utrzymać inwestycje na poziomie 240 tys. rocznie. Dlatego w nowej wersji podatek będzie dotyczył tylko tych, którzy więcej niż pięć mieszkań chcą kupić w jednej inwestycji – zapowiada w wywiadzie udzielonym DGP Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. I dodaje, że rozwiązanie w nowej wersji ma być zgłoszone na etapie prac parlamentarnych w formie autopoprawki do przyjętego przez rząd projektu ustawy o kredycie na 2 proc.