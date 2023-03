We czwartek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się względem kursu otwarcia o 0,09 proc. do dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,44 zł. Stracił natomiast 0,03 proc. względem euro, które kosztowało 4,68 zł i 0,15 proc. względem franka szwajcarskiego, który kosztował 4,72 zł.

We środę ok. godz. 17.00 euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,43 zł, a frank szwajcarski 4,71 zł. (PAP)

