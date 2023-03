Przygotowanie zmian prawa zapowiedział wczoraj na konferencji premier Mateusz Morawiecki. – Aby uporządkować system finansów i jeszcze bardziej podkreślić, że nie mamy nic do ukrycia, przygotujemy ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych – podkreślał szef rządu. Chodzi m.in. o Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych czy Fundusz Covidowy, które – choć stanowią część finansów publicznych – nie wchodzą bezpośrednio do budżetu państwa . Rządzący mają dzięki temu dwie korzyści. Z jednej strony zapisanymi w nich środkami można zarządzać dużo bardziej elastycznie, bez kontroli parlamentu. Z drugiej – zadłużenie, jakie wynika z ich działania, nie wchodzi do definicji państwowego długu publicznego. A to z kolei pozwala w przypadku wzrostu relacji długu do PKB w okolice 55 proc. PKB omijać restrykcje wynikające z ustawy o finansach publicznych.