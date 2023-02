Około godziny 17.15 euro było wyceniane na 7,77 zł po tym jak polska waluta straciła 0,4 proc. Największy spadek, bo sięgający 0,94 proc., złoty zaliczył wobec dolara, który około godziny 17.15 był wyceniany na 4,47.

Słabość złotego widoczna była również w stosunku do franka szwajcarskiego. Złoty stracił do tej waluty 0,81 proc., co wyniosło cenę franka do 4,84 zł.(PAP)

