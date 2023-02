Komitet Standardów Rachunkowości wskazał, że sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności za 2022 r. będą sporządzane w warunkach związanych z niepewnością otoczenia. Wynika ona z konsekwencji pandemii COVID-19, która znacząco wpłynęła na skutki działalności podmiotów w wielu branżach i przyczyniła się do destabilizacji zżycia gospodarczego w wielu obszarach. Niepewność pogłębił wybuch wojny w Ukrainie i konflikty na Dalekim Wschodzie. W praktyce zdarzenia gospodarcze poza granicami bardzo silnie oddziaływają na prowadzenie działalności w Polsce, dotyczą bowiem rynków zaopatrzenia i zbytu dla wielu jednostek. Ponadto nakładane na Rosję i Białoruś sankcje wpływają na całe łańcuchy dostaw. Konflikt trwa i trudno wskazać, kiedy i w jaki sposób może zostać rozstrzygnięty. To powoduje wzrost niepewności, który przekłada się na oczekiwania inwestorów, zachowania na rynkach surowców i finansowych, a tym samym oddziałuje na to, co powinny zaprezentować jednostki w sprawozdaniach za 2022 r.