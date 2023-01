Co jednak jeszcze ciekawsze – i o czym rzadko się w Polsce wspomina – w miejsce skrótu „NBP” można by podstawić „EBC” i wszystko by się z grubsza zgadzało, tyle że z pewnym przesunięciem czasowym. Bo tak naprawdę polski bank centralny prowadził w minionych miesiącach bardzo podobną politykę jak ostatnio Europejski Bank Centralny. Pisze o decyzjach EBC prezes Banku Centralnego Finlandii (Finlandia jest członkiem strefy euro) Olli Rehn. Najpierw tłumaczy, dlaczego EBC tak długo, jak tylko się dało, zwlekał z podnoszeniem stóp procentowych w Eurolandzie. „Oczywiście byliśmy świadomi, że pierwsze głosy krytyki domagające się zacieśniania polityki fiskalnej zaczęły się pojawiać jeszcze w roku 2021” – wyjaśnia Rehn. Jednak wówczas zwyciężyło przekonanie, że inflacja jest przejściowa. I związana z zakorkowaniem się łańcuchów dostaw w globalnej gospodarce, a także z naturą ekonomicznej odpowiedzi na COVID-19, która polegała przecież na tym, że ludzie dostali do ręki dużo gotówki, by zrekompensować im wymuszoną bezczynność w czasie lockdownów. Gdy pandemia ustała, pieniądze te w jednej chwili wróciły do systemu, tworząc w nim inflacyjną presję. To dlatego EBC z początku stóp nie podnosił, licząc, że sprawa sama rozejdzie się po kościach.