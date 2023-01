W ostatnich miesiącach obroty na rynku kryptowalut wyraźnie się obniżyły. Jak wynika z danych CryptoCompare, wolumen transakcji w grudniu był o 48 proc. niższy niż w listopadzie. Wyniósł 544 mld dol. To najmniej od 2019 r. – Słabsze perspektywy gospodarcze oznaczają, że ludzie mają mniej dochodów do dyspozycji, aby inwestować w to, co uważają za ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty – ocenia Marcus Sotiriou, analityk z GlobalBlock, platformy do handlu kryptowalutami.