Choć laikowi może się wydawać, że utrzymywanie nieco niższej temperatury w domu nie jest głupim pomysłem (co to za problem założyć dodatkowy sweter, prawda?), to warto nauczyć się na doświadczeniu Japonii i nie trywializować problemu, który będzie narastał. Jeśli nie zapewnimy bezpieczeństwa energetycznego osobom starszym, do ok. 189 tys. nadmiarowych zgonów z powodu pandemii będziemy dorzucać każdego dnia nadchodzącej zimy kolejne istnienia. Nie doczekają się one ani „łagodnego obniżenia inflacji”, ani nie załapią się na piętnastkę jesienią przyszłego roku. Bo nie zapewniliśmy im wystarczającego ogrzewania już dziś.